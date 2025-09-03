ಕಲಬುರಗಿ | ಕಾರು-ಆಟೋ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಘಾತ : ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮೃತ್ಯು
ಕಲಬುರಗಿ : ಕಾರು ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೃತರನ್ನು ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮರೆಪ್ಪ ಮುಗುಳಗಾವಿ (30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಟೋ ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿಯತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ–1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
