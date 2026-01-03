ಕಲಬುರಗಿ | ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ : ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ
ಕಲಬುರಗಿ : ಈ ಭಾಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಕಲಾನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹರಿಹರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ ಅವರ ‘ಚಿಗರೆ ಆಕ್ರಂದನ’ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ, ಬರವಣಿಗೆಯ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿದವರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವಕಾರುಣ್ಯ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬದುಕಿನ ತೊಳಲಾಟಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನರ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, ವಾಲೀಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಶೋಷಿತರು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸರಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದರು. ಅವರಿಲ್ಲದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕವಿತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ. ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ವಾಲೀಕಾರ ಅವರು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸರಳ ಭಾವನೆಯ ಕವಿ. ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ ಓದು, ಬರಹ, ಹಾಡುವುದೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಾಲೀಕಾರರ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯೇ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದ ಶೋಷಣೆ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಬ್ಬಿನಾಟ, ಬಯಲಾಟ, ಲಾವಣಿ, ಬುಲಾಯಿ ಪದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಡಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದಮ್ಮ ವಾಲೀಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ, ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಶ್ರೀಶೈಲ ನಾಗರಾಳ, ಡಾ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಜ್ಯಾತ, ಡಾ.ವಿ.ಆರ್.ಬಡಿಗೇರ, ಡಾ. ನಿಂಗಣ್ಣ ಟಿ., ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಕಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಹನುಮಂತ ಮೇಲಕೇರಿ, ಡಾ. ಸಂತೋಷ ಕಂಬಾರ, ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಜಾಬಾದಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಚಿಮ್ಮಾ ಇದ್ಲಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ಚೆನ್ನಣ್ಣ ವಾಲೀಕರ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಗೀತೆಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ.ಚಾಂದಸಾಬ್ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ಶಿವಗಂಗಾ ಬಿಲಗುಂದಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಡಾ.ಪ್ರೇಮ ಅಪಚಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.