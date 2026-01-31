ಕಲಬುರಗಿ | ಡಾ.ಮುದ್ನಾರ್ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ‘ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ಸೇತು ಸಮ್ಮಾನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಕಲಬುರಗಿ : ಕಲಬುರಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಮುದ್ನಾರ್ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ಸೇತು ಸಮ್ಮಾನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರಿಷಸ್ನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ಸಭಾ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಜ.12ರಂದು ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು’ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಜ.9–10ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮುದ್ನಾರ್ ದತ್ತಾ ಅವರು “ಹಿಂದಿ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಜ.12ರಂದು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ಸಭಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು “ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ” ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರಮ್ಬೀರ್ ಗೋಖೂಲ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಅಪರ್ಣಾ ಗಣೇಶನ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಮಾಧುರಿ ರಾಮಧಾರಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಿಲ್ಪಕರ್ಣ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊ. ಪರಮತ್ ಖಾಮ್ ಏಕ್, ಹಾಗೂ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೊ. ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಂಗಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರೋಹಿಣಿ ರಾಮರೂಪ್, ಪ್ರೊ. ಜ್ಞಾನದತ್ ಧನಕ್ಚಂದ್, ಪ್ರೊ. ಕುಸುಮ್ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.