ಕಲಬುರಗಿ | ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ಮನವಿ
ಕಲಬುರಗಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ನ ವಕ್ಫ್ ಬಚಾವೊ ದಸ್ತೂರ್ ಬಚಾವೊ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ.ಅಸ್ಗರ್ ಚಲ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸಮಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ, ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, 6 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗವು ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ: ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ "ಇಸ್ಲಾಂ", ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ "ಮುಸ್ಲಿಂ", ಉಪಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ವೇಶ್, ಪಂಜರ್, ಭೋಲ್ ಮಾಲಿ, ದರ್ಜಿ, ಅತ್ತಾರಿ, ಕಸಾಬ್, ಕಸ್ಸಾಯಿ (ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು) ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ "ಉರ್ದು" ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಓವೈಸ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನಿ, ಮೌಲಾನಾ ಘೌಸ್ ಉದ್ ದಿನ್ ಖಾಸಿಮಿ, ಮೌಲಾನಾ ಶೇಖ್ ಸಲೀಮ್ ನಿಜಾಮಿ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಾಕ್ವಿ ದಾನಿಶ್, ಮೌಲಾನಾ ಮಝ್ಹರ್ ಅಲ್ ಖಾದ್ರಿ, ಮೌಲಾನಾ ಶಫೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾಸಿಮಿ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಯೂಸುಫ್ ಖುರೇಷಿ ಅವರು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಾತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.