ಕಲಬುರಗಿ | ಗೋದುತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ
ಕಲಬುರಗಿ : ನಗರದ ಗೋದುತಾಯಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಗುರುವಾರ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಉಪಶಾಖೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾದರಿ, ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಪೊನ್ನರಸನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಡಾ.ಪುಟ್ಟಮಣಿ ದೇವಿದಾಸ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಗೋಫಾನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸ್ನೇಹಾ ಆರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಆದರ್ಶ ವಡ್ಡನಕೇರಿ, ಪೂಜಾ ಪಾಟೀಲ, ಸೈದಾ ನಸರೀನ್, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿರಾದಾರ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಿರಾದಾರ, ಅನುಘಾ ಪಾಟೀಲ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಠಪತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.