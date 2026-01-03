ಕಲಬುರಗಿ | ಅಕ್ಷರ ಮಾತಾ ಪುಲೆ ಕಾರ್ಯ ಅನನ್ಯ : ಮಾರುತಿ ಗಂಜಗಿರಿ
ಕಲಬುರಗಿ: ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾತಾ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾರುತಿ ಗಂಜಗಿರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡದ ಕಾಳಿಕಾಮಾತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಧಕಾರ, ಮೌಢ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೊಸೆಯಲು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ–ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ವಿಧವೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಹಗಲು ದುಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದೀಪಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಕಲಾ, ನೀಲಕಂಠ ಗುತ್ತೆದಾರ, ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ, ಶಿವರಾಂ ರಾಠೋಡ, ಪಿಎಸ್ಐ ರಮೇಶ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ, ರವಿರಾಜ್ ರಾಠೋಡ್, ಮಹೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಕ್ರೈಂ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಾದವ, ಸಂತೋಷ ಕಡಬೂರ, ಮೋಹನ ಐನಾಪೂರ, ಹರೀಶ್ ದೇಗಲ್ಮಡಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕನಕಪೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಚಿನ್ ಚವ್ಹಾಣ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.