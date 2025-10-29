ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅ. 31 ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಡಿಸಿ ಬಿ.ಫೌಝಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್
ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಹತ್ತಿಯ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಮ್ಎಸ್ಪಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿ ನಿಗಮವು ರೈತರಿಂದ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅ.31 ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಫೌಝಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ "ಕಪಾಸ್ ಕಿಸಾನ್" (Kapas Kisan) ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಹುದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಎಳೆ ಹತ್ತಿಗೆ 7,710 ರೂ. ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಎಳೆ ಹತ್ತಿಗೆ 8,110 ರೂ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ :
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಗೂ ನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಜೇವರ್ಗಿ–ಎ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ಮಂಜೀತ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೆ. ಶ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಮೆ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮುಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಟನ್ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಹಾಗೂ ಆಲೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ಸೋಮಜಲ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ) ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಮೆ. ಅಕ್ಷಯ ಆಗ್ರೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆ. ಅನಂತಶ್ರೀ ಕೋಟೆಕ್ಸ್.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಫಜಲಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಅನೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆ. ವೈಭವ್ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೆ.ವಿರಾಜ್ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಟೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.