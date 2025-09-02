ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಾಲಿ ಆಗ್ರಹ
ಕಲಬುರಗಿ: ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ರೈತರು ಮೂಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಾಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾನಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡವು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಂಡೆಕಾಳು, ಜೋಳ, ತೊಟೆ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ, ಕೊಳೆಯಾಗಿ, ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರೀ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರೈತರು ಋಣದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಾಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಣಿ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡಣಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾನಿಯ ಮಟ್ಟವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.