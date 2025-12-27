ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ: ಪುರಸಭೆ ಮನವಿ
ಆಳಂದ: ಪಟ್ಟಣಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಜ. 5ರವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಂಟುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶನಿವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಮೂಲಗಳು ಜನರ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಪನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 579 ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಹಂತದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 144 ಮಂದಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲಕರು ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಶೇಕಡಾ ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆರವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತದಿಂದಲೂ ತೆರವಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆರವಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಸ್ತಿಯ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹ ತ್ವತರಿತವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅಗಲೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ತಲಾ 20 ಅಡಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 5 ಅಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ತಲಾ 20 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಗಲೀಕರಣವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.