ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ 569 ಮದ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳ ಇ-ಹರಾಜು : ಡಿಸಿ ಬಿ.ಫೌಝಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್
ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ 15 ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಿಎಲ್-2(ಎ) ಹಾಗೂ ಸಿಎಲ್-9(ಎ) ಸೇರಿದಂತೆ 569 ಮದ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಇ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿ.ಪಿ.ಎಂ. ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಂ.ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ಎಸ್.ಎ.ಸಿ (ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್) ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿನ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ 569 ಮದ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಸನ್ನದುಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸಕ್ತ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲೆಂದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರಲ್ಲದೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಏನೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಡಿ.ಸಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ https://www.mstccecommerce.com ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಜ.13 ರಂದು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಜ.14 ರಂದು ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 12 ಸಿ.ಎಲ್-2(ಎ) ಮತ್ತು 3 ಸಿಎಲ್-9(ಎ) ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 15 ಮದ್ಯದ ಸನ್ನದುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಸಿ.ಎಲ್-2(ಎ) ಸನ್ನದುಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸತೀಶಕುಮಾರ, ಹಾಗೂ ಕೆ. ರವಿ ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಿ., ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಶಾರದಾ ಪಿ. ಕೋಲಾಕರ್, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಾದ ಹನಮಂತರಾಯ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ, ರಾಮನಗೌಡ ಮುದಿಗೌಡರ್, ಇಂದುಬಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.