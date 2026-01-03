ವಾಡಿ | ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಮನವಿ
ವಾಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರುಣ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೌದ್ಧ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಭೀಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಭೂಮಿ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರುಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತೇಶ್ ವಾಡೇಕರ ಮಾತನಾಡಿ, “ಓದಿನಿಂದಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂಬ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆಶಯದಂತೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಚರ್ಚಾ ಸಂಪುಟಗಳು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸೀಮಾತೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಹಾಗೂ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ, ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕುವೆಂಪು ತೇಜಸ್ವಿ, ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ, ಬಂಡಾಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು” ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾರಕೂಡ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಧನಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಿಂಗೆ, ಸುರೇಶ ಬನಸೋಡೆ, ಪರಶುರಾಮ ಬನಸೋಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಟ್ಟರ್ಕಿ, ರೋಹಿತ ಹದಗೇರಿ, ರಿತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾ, ಬಾಬು ನದಿಸಿನ್ನೂರ, ಕಾರ್ತಿಕ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಅವಿನಾಶ ಬೇಡಕರ, ಸಾಯಿಕುಮಾರ ವಾಡೇಕರ, ಕೆನೀತ ಹುಗ್ಗಿ, ವಿಜಯ ಕಾಂಬಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.