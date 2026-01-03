ವಾಡಿ | ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ : ಅಭಿನವ ಮುನೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು
ವಾಡಿ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲಕರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠದ ಅಭಿನವ ಮುನೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ 14ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ದೇಹ–ಮನಸ್ಸು–ಆತ್ಮಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಥಳ ನಿನ್ನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಪೂಜೆ, ಪಠಣ, ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಳ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ ನಂದೂರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರು, ಕುಂಬಾರನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನದತ್ತ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
ಮೈಲಾಪುರ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೇಣುಕಾ ಅಮ್ಮ ಸಾನಿಧ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ ಸನಬಾಲ, ಶರಣು ಮರತೂರ, ಬಸವರಾಜ ತುಮಕೂರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೇತ್ರೆ, ಭೀಮರಾಯ ಮುದ್ನಾಳ, ಶಣ್ಮುಖ ಕೊಲ್ಲೂರ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸೂಗೂರ, ಹಣಮಂತ ಕೆಲ್ಲೂರ, ರಾಮು ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲು ಮುದ್ನಾಳ, ಅನೀಲ ಮುದ್ನಾಳ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ತಂಡ ಮಾಡಗಿ, ರವಿ ತೆಗ್ಗನೂರ, ಚಂದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಶಂಕರ ಮುಡಬೂಳ, ಶರಣಪ್ಪ ರಾಜಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರು ರಾಜಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಣ್ಮುಖ ಕೊಲ್ಲೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.