ಕೇರಳವು ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್
ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೇರಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇರಳವು ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ ಎಲ್ ಡಿ ಎಫ್ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇರಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇರಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇರಳ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೇರಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಘೋರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇರಳದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಏಮ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏಳು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಿಂಜಂ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 41 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಫೆಡರಲ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವ ಉದಾರವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಬಜೆಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿ ಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡತನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ನೀತಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿನಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ 2.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈಗ 1.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳವು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದಿರುವುದು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಘೋಷಣೆಯು ಖಾಸಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಗಳಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆ. ವಿಝಿಂಜಮ್, ಚವರ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿ ಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೇರಳವನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕೇರಳವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ರಿಫೈನರಿಯಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಒಳಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನೀತಿಗಳನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ ಗೋವಿಂದನ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುನ್ನಡೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಜಾಥಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂಬಳೆಯಿಂದ ರವಿವಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು. ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಆರ್ ಜಯಾನಂದ , ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ಪಿ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರನ್, ಉದುಮ ಶಾಸಕ ಸಿ. ಎಚ್ ಕುಂಞಂಬು, ಶಾಸಕ ಇ.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರನ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪಿ.ಕರುಣಾಕರನ್ , ಎಂ.ವಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್, ಜಯರಾಜನ್ , ಎಂ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಕಣ್ಣೂರು, ವಯನಾಡು, ಕೋಜಿಕ್ಕೋಡ್ , ಮಲಪ್ಪುರಂ , ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ನವಂಬರ್ 16 ರಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ನ ತಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನುಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉದುಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆರಿಯಾಟಡ್ಕ, ಸಂಜೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾ ಞo ಗಾಡ್ ನ
ಕೋಟಚ್ಚೇರಿ, ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ , ತ್ರಿಕ್ಕರಿಪುರದ ಕಾಲಿ ಕಡವು ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಗು ವುದು.ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಯ್ಯನೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಜಾಥಾ ಸಮಾಪನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿಪಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಪಿ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಥಾ ಮೇನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ಎಸ್ ಸಲೀಕ್ ( ಸಿಪಿಐಎಂ) , ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುನ್ನು ಪಳ್ಳಿ ( ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂ) , ಪಿ. ಪಿ ದಿವಾಕರನ್ (ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಜನತಾದಳ), ಪಿ.ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ( ಎನ್ ಸಿ ಪಿ), ಮನಯತ್ ಚಂದ್ರನ್ (ಆರ್ ಜೆ ಡಿ), ಬಾಬು ಗೋಪಿನಾಥ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್.), ವಡಕ್ಕಾಡ್ ಮೆನೆಚ್ಚನ್ ( ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ.), ಎ. ಜೆ ಜೋಸೆಫ್ ( ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್), ಕಾಸೀಂ ಇರಿಕ್ಕೂರು (ಐ ಎನ್ ಎಲ್), ನೈಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ( ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಕರಿಯಾ ) ಮೊದಲಾದವರು ಜಾಥಾದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.