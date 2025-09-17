ಕಾಸರಗೋಡು | ಬಾಲಕನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಿತ 9 ಮಂದಿಯ ಬಂಧನ
ಕಾಸರಗೋಡು: ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(AEO), ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಭತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಸರಗೋಡು, ಕಣ್ಣೂರು, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 16 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಂದೇರಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಕಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ವಿ.ಕೆ. (52), ಚಿತ್ರರಾಜ್ ಎರವಿಲ್ (48), ಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಹಾಜಿ (55), ತ್ರಿಕ್ಕರಿಪುರದ ವಳವಕ್ಕಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಪಿಲಿಕೋಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಳ್ಳಕ್ಕಲ್ ನ ಸುಕೇಶ್ (30), ಚಂದೇರದ ಅಫ್ಝಲ್ (23), ಚೀಮೇನಿಯ ಶಿಜಿತ್ (36), ತ್ರಿಕ್ಕರಿಪುರ ಸಮೀಪದ ವಡಕರ ಕೋವಲ್ನ ರಯೀಸ್ (30), ಕಾಞಂಗಾಡ್ನ ಪಡನ್ನಕ್ಕಾಡ್ನ ರಂಝಾನ್ (64) ಮತ್ತು ಚೀಮೇನಿಯ ನಾರಾಯಣನ್ (60) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಈ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಝೈನುದ್ದೀನ್ ನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ.
ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ತ್ರಿಕ್ಕರಿಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿರಾಜ್ ವಡಕ್ಕುಂಪಡ್ (46) ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚಂದೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಣ್ಣೂರಿನ ಪಯ್ಯನೂರು ಠಾಣೆ, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಕಸಬಾ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಎಲಮಕ್ಕರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಸ್ಪಿ ವಿ.ವಿ.ವಿಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾಲಕನನ್ನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು, ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆತ ಎದುರಿಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3, 4, 5, 6, 7 ಮತ್ತು 8 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.