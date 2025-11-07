ಮಂಜೇಶ್ವರ |ನ.11ರಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಂತರ್-ಶಾಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್
ಮಂಜೇಶ್ವರ : ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಪೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನ.11ರ, 2005 ರಂದು "ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಂತರ-ಶಾಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್" ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರವರು ಶಾಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಂಜೆ 3.30 ಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು, ಆಟದ ನಿಯಮಗಳು, ಪಂದ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳು ನಿಗದಿತವಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟುತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವಿಕಸನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೈವಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸದಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾದ ಫಹದ್, ಎ.ಎಂ.ಹನೀಫ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು