ವಳಪ್ಪಿಲ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಕಣ್ಣೂರು: ವಳಪ್ಪಿಲ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮರಂಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ವಳಪ್ಪಿಲ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮೆನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಜೇಮ್ಸ್ ವಳಪ್ಪಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಳಪ್ಪಿಲ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೆನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವಳಪ್ಪಿಲ, ಜೋನ್ಸ್ ವಳಪ್ಪಿಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಯೋ ವಳಪ್ಪಿಲ ಎಂಬಿವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ 4 ಮೀಡಿಯ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆದ ನವಲ್ ಅಹುಜ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿಸಿನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಯರ್ಮೆನ್ ಹಾಗೂ ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆದ ಡಾ. ಅನುರಾಗ್ ಬತ್ರ, ಡ್ಯೂರೋಸೆಲ್ ಇಂಡಿಯ ಜನರಲ್ ಮೆನೇಜರ್ ಸುನಿಲ್ ಗಾಡ್ಲಿಲ್, ಆಪ್ಟ್ರೋವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಕ್ಷ ತಿವಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಡೆಂಟ್ವು ಮೈಂಡ್ ಶೇರ್, ಎಫ್ಸಿಬಿ, ಮ್ಯಾಡಿಸನ್, ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಪಿ, ಹವಾಸ್ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಖ್ಯಾತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಮೀಡಿಯಾ ಸೈಟಾಜಿಕಲ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಬೈಯಿಂಗ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಳಪ್ಪಿಲ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೈಗೊಂಡ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೇಮ್ಸ್ ವಳಪ್ಪಿಲ್, ರಾಜ್ಯದ ಜಾಹೀರಾತು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇರಳದ ಜಾಹೀರಾತುರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಂಪರೆಯಿರುವ ವಳಪ್ಪಿಲ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 9 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್, ಮೀಡಿಯಾ ಬೈಯಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಔಟ್ಡೋರ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪಿ.ಆರ್. ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.