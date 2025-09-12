ಕೊಪ್ಪಳ | ಯುವಕನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪ
ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್
ಕೊಪ್ಪಳ: ನನಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಗರದ ಕವಲೂರು ಓಣಿ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಎಂಬುವರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.̧̧
ಸೆ.3ರಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಗೌರವ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಹಂದಿ(ಇಡಲೇ ಸೂವರ್) ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತಿನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ತಾವು ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಎನ್ನುವವರ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಮೊದಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವುದಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ನಲಾದವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ನಲಾದವರು ನೀವು ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಬೈತಿರಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಎನ್ನಲಾದವರು ಇಡಲೇ ಸೂವರ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೂಡ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.