ಯಲಬುರ್ಗಾ | ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ
ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Backward Classes Welfare Department – BCWD) ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇವೂರು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ.27 ರಿಂದ 29 ವರೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೈಕೆ, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ–ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ವಾರ್ಡನ್ಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಈ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಾಣಿ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂಜಾ ಸಿದ್ದಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನಗಳು, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸ, ಚರ್ಚೆ, ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗಮಣಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಶಂಕರ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ವಾರ್ಡನ್ಗಳ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಾರ್ಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.