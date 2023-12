ಚೆನ್ನೈ: ಮದುರೈ ಸಮೀಪದ ತಳ್ಳಕುಲಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈ ದುರಂತ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.



ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾಲ್ ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

#WATCH | Tamil Nadu: Fire broke out at a commercial complex in Madurai's Tallakulam. People inside shops and cinema theatres were evacuated through emergency exits. Further details awaited. (23.12) pic.twitter.com/7cFsu8ZCWf