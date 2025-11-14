LIVE UPDATES - ಯಾರ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿʼಹಾರʼ?
ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ನಂತರ ನಡೆದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 66.91 ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 65.08% ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 68.76% ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ದಾಖಲೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.
ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ರಾಘೋಪುರ ಮತ್ತು ತಾರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಘೋಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಾರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಈ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಾಬ್ಡಿ ದೇವಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಬ್ಡಿ ದೇವಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇವು ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನರ್ಹತೆ ಇದೆ.
Live Updates
- 14 Nov 2025 9:43 AM IST
NDAಗೆ 156, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಗೆ 78 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:35 AM IST
NDA 157, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 75 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:33 AM IST
ಹಾಜಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅವಧೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:33 AM IST
ಬಿಸ್ಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹರಿಭೂಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಾಚೋಲ್ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:32 AM IST
ಲೌಕಾಹಾದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ(ಯು)ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:32 AM IST
ಫುಲ್ಪಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ಮಂಡಲ್ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:31 AM IST
ಬಾಬುಬರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯುನ ಮೀನಾ ಕಾಮತ್ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:31 AM IST
ಬೇನಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಳಿನಿ ರಂಜನ್ ಝಾ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:30 AM IST
ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಜಿತ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮುನ್ನಡೆ
- 14 Nov 2025 9:30 AM IST
ಹರಳಖಿಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಯು ನ ಸುಧಾಂಶು ಮುನ್ನಡೆ