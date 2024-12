ಘಾಝಿಯಾಬಾದ್:‌ 3 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ತಾಯಿ-ಮಗ ಪ್ರಕರಣ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪುತ್ರ ದೊರೆತ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಕಟ ಆವರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಮಗ ಎಂದು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗನಲ್ಲ, ದರೋಡೆಕೋರ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬಯಲಾಗಿ ತಾಯಿ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗಾಝಿಯಾಬಾದ್ ನ ಲೀಲಾವತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗನನ್ನು ಹಾಡಹಗಲೇ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಗಾಝಿಯಾಬಾದ್ ನ ಖೋಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಎಂದು 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.

ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಗನೆಂದು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓರ್ವ ದರೋಡೆಕೋರ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ದೋಚಲು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

