ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ತೀರ್ಪು ( ತಪ್ಪು ) ಈ ಕ್ಲಿಪ್ 2021 ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ರಣವೀರ್ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?

ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ೧೫ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ "BeerBiceps" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಭಾವಿ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ "ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿಂತುಹೋಯಿತು."

ಈ ಪೋಷ್ಟ್ ಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶೋ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೋಷ್ಟ್‌ಗಳ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ , ಇಲ್ಲಿ , ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪೋಷ್ಟ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಮೂಲ: ಎಕ್ಸ್/ಲಾಜಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಇದು ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ-ನಿರೂಪಕ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು (ಎಫ್‌ಐಆರ್) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತು?

ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ನ ಕೀಫ್ರೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2021 ರಂದು ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ( ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ವೀಡಿಯೋದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಇದು ಕ್ಲಿಕ್‌ಬೈಟ್ ಅಲ್ಲ—ನನ್ನ ಕೋವಿಡ್-19 ಅನುಭವ | ವ್ಲಾಗ್ 24". ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರು ಕರೋನ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ವೀಡಿಯೋದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2025 ರಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ (ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು "ಅನುಚಿತ" ಮತ್ತು "ತಮಾಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ "ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.

ತೀರ್ಪು

ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕರೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ವೈರಸ್‌ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(ಅನುವಾದಿಸಿದವರು: ರಜಿನಿ ಕೆ.ಜಿ)

Read this fact-check in English here .