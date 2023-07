ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಾನೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೋದಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಟಿಆರ್ ಪಿ ಹುಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂಬವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಕೊಂಡೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಚಾನೆಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ‘‘ನಾನಿಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

This is @upadhyayabhii , He works for BJP and ABP News



Look how his drama got exposed , he deliberately entered the water, told people that he is stuck on live TV when there was a road right next to him with regular vehicular and pedestrian movement.pic.twitter.com/IWgM7VoRF7