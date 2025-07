ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಯುಪಿಐ (UPI) ವಹಿವಾಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು (turnover) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

► ನೋಂದಾಯಿಸದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (Identification of Unregistered Businesses):

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಮೀರಿದರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವವರು, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಐ ಡೇಟಾ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

► ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂದಾಜು (Estimation of Turnover):

ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುಪಿಐ ಆದಾಯವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

► ದಾಖಲೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ (Mismatch in Records):

ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಅವರ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

► ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ (Mixing Personal and Business Transactions):

ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಯುಪಿಐ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು (ಉದಾ: ಸಾಲ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ) ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

► ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಂಡ ಹಾಗು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಹೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಇಲಾಖೆಯು 2021-22 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಯುಪಿಐ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನೋಟಿಸ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದವರು ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18% ಅಥವಾ 24%) ಮತ್ತು ದಂಡ (Penalty) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

► ಕಾನೂನಿನಡಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ (Penalty and Interest under Law):

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 73 (ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 74 (ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮೀರಿದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

► ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ (Retrospective Application):

ಇಲಾಖೆಯು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೋಟಿಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿಯನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

► ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾನೂನು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

► ನೋಂದಣಿ ಮಿತಿ (Registration Threshold):

CGST ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದರೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದರೆ, ಅವರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದು ನಗದು, ಯುಪಿಐ, ಕಾರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಂದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

► ನೋಟಿಸ್‌ಗಳ ನೀಡಿಕೆ (Issuance of Notices):

ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ನೋಟಿಸ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 61 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 73/74 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷೋ-ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್).

► ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡ (Tax, Interest and Penalty):

ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 50 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 122 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ನೋಟಿಸ್‌ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.

► ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Data Analytics Capability):

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಯುಪಿಐ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ (UPI service providers) ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

► ರಾಜ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (Digital Payment Adoption in the State):

ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಕೂಡ ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

► ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಗುರಿಗಳು (Revenue Collection Targets):

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

► ಇದು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು (May Extend to Other States):

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಇಲಾಖೆಯು ಸಹ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ನೋಟಿಸ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಈಗ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರವೇನು?

ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಯಪಡುವ ಬದಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು:

► ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ (Verify and Gather Documents):

► ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (Transaction statements) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

► ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ (ಉದಾ: ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ / ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು, ಸಾಲದ ಪಾವತಿಗಳು).

► ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ (ಉದಾ: ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ), ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.

► ಇತರೆ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ (ನಗದು, ಕಾರ್ಡ್) ಮೂಲಕ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

► ನೋಟಿಸ್‌ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (Respond to the Notice):

► ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

► ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.

► ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು "ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ" (Know GST) ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (Help Desks) ತೆರೆದಿದೆ. ನೋಟಿಸ್‌ ಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

► ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ (Seek Professional Advice):

► ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತಜ್ಞರು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ ಗಳು (CA) ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅವರು ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

► ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಯೋಜನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Composition Scheme) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು.

► ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೋಂದಣಿ (GST Registration):

► ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

► ಸಂಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (Consider Composition Scheme):

► ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1% ರಿಂದ 6%) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅನುಸರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು (compliance requirements) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

► ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ (Separate Personal and Business Finances):

► ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯುಪಿಐ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್‌ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.