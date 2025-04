ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹಲವರು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಡೋಲೊ 650 ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು,ಅದರ ಬಳಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಳನಿಯಪ್ಪನ್ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಅವರು,‘ಭಾರತೀಯರು ಡೋಲೊ 650ನ್ನು ಕ್ಯಾಡ್‌ಬರಿ ಜೆಮ್‌ನಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Indians take Dolo 650 like it's cadbury gems