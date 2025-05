ಮಥುರಾ: ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳಡಿ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಡಗಿ, ಕಮ್ಮಾರ, ಗಾರೆ, ಕಸೂತಿ – ಹೀಗೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವರನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನಾಗಿಸುವ, ತಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಮಥುರಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲು ಕಾರಾಗೃಹದೊಳಗೇ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಾರಾಗೃಹದ ಗೋಡೆಯೊಳಗೇ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಹಲವು ಕೈದಿಗಳ ಸುಪ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಸಹೃದಯ ನಡೆ ತೋರಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ, “ಕೈದಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಥುರಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯ ಜೈಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು”, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

