ಕೇರಳ | ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೂ ಚುನಾವಣಾ ವಂಚನೆಯ ಕರಿನೆರಳು!
ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ (Photo: PTI)
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ 'ಚುನಾವಣಾ ವಂಚನೆ'ಯ ಫಲ ಎಂಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಕೇರಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಲೋಕಸಭಾ ಗೆಲುವು ಈಗ ಭಾರೀ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇರಳದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ತ್ರಿಶೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶನ್, "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಘಪರಿವಾರವು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ತ್ರಿಶೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಕಲಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಕುರಿತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್) ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದು, ತ್ರಿಶೂರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ.ಎಸ್. ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆರೋಪಗಳು ತ್ರಿಶೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ತ್ರಿಶೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾದ ಅಲೆ ಇದ್ದರೂ, ತ್ರಿಶೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ," ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಈ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದೆ" ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆರೋಪಗಳ ಮೂಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವೋಟ್ ಚೋರಿ'ಯನ್ನು ಅವರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
"ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,00,250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11,965 ನಕಲಿ ಮತದಾರರು, 40,009 ನಕಲಿ ವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿದವರು, ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು, ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಮತ್ತು 70-80 ವರ್ಷದವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮತದಾರರೆಂದು ನಮೂದಿಸಿದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ.
ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿನೋಯ್ ವಿಶ್ವಂ ಕೂಡಾ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಜನರ ಹಕ್ಕು" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಅವರು 74,686 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಪಿಐನ ವಿ.ಎಸ್. ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕೆ. ಮುರಳೀಧರನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು 2019ರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಟಿ.ಎನ್. ಪ್ರತಾಪನ್ ಅವರು 93,633 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ 'ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ'ದ ಕಿಡಿ ಈಗ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಪವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನದ ಕರಿನೆರಳು ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳು, ಈ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತ್ರಿಶೂರ್ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.