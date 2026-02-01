LIVE - ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸತತ ಒಂಭತ್ತನೇ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026-02-01 05:21:48
- 1 Feb 2026 12:31 PM IST
ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಡಲಿದೆ ಸಿಗರೇಟು. ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಜೆಟ್
- 1 Feb 2026 12:29 PM IST
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿತ
- 1 Feb 2026 12:29 PM IST
17 ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ
- 1 Feb 2026 12:26 PM IST
ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
- 1 Feb 2026 12:25 PM IST
ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ.
- 1 Feb 2026 12:24 PM IST
ಕುಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 800 ಅಂಕ ಕುಸಿತ
- 1 Feb 2026 12:23 PM IST
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ
- 1 Feb 2026 12:22 PM IST
ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ
- 1 Feb 2026 12:21 PM IST
1,000 ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸೈಟ್ ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
- 1 Feb 2026 12:13 PM IST
NRI ಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ TDS ಕಡಿತ
