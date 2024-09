ಭೋಪಾಲ್ : ಬುಲ್ಡೋಝರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು 70 ವರ್ಷದ ವಿಧವೆ ಬರ್ಕತ್ ಬಾಯಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ನಿವಾಸವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

2008ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನೀಮುಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸರಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ತುಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬರ್ಕತ್ ಬಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರ್ಕತ್ ಬಾಯಿ ಅವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಳಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ತೊರೆಯುವಾಗ, ಮನೆಯ ಕಡೆ ಜೋಪಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MP | Demolition | Supreme Court |



Going Against Sept 17 order of Supreme Court to Pauses 'Bulldozer Actions', Madhya Pradesh Govt razed the home of 70-YO widow, Barkat Bai on Sept 24 declaring it as an "encroachment."



In MP's Neemuch, a patch of land which was given to Barkat… pic.twitter.com/7dVs6DfxyY