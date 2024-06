ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2024ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಲವರು ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂರದೋಪಾದಿ ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. 67 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ 720 ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.



ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳಿಸಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹರ್ಯಾಣದ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು ಎನ್ನುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶವು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 720ಕ್ಕೆ 720 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್‌ಟಿಎ)ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

718 ಮತ್ತು 719 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕವಿರುವಾಗ ಇದು ತಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ‘ಅಂಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ 718 ಮತ್ತು 719 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಎನ್‌ಟಿಎಯ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

#NEET fraud ⚠️



How anyone can score 718 & 719 marks out of 720 if marking schemes are not changed.



This can be the biggest scam by NTA.



If you have doubt, go to website and enter his roll number.



Please clarify this scam or cancel this NEET 2024 Exam asap.@NTA_Exams pic.twitter.com/YVJcNfIdXG