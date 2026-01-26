ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ |ಟ್ರಂಪ್ ವಲಸೆ ಜಾರಿ ಉಲ್ಬಣ; ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ
Photo| deccanherald
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್, ಜ.26: ಅಮೆರಿಕದ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಲಸೆ ಜಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಸಿದೆ. ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ (ICE) ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (CBP) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ICE ಮತ್ತು CBP ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೆನೆಟ್ ನಾಯಕ ಚಕ್ ಷುಮರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವ ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ನೆವಾಡಾ ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕೊರ್ಟೆಜ್ ಮಾಸ್ಟೊ ICE ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜನವರಿ 7ರಂದು ರೆನೀ ಗುಡ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ರವಿವಾರ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 2024ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿನ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲೆ ರವಿವಾರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತವು ಅವರನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೂಕು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
“ಮಿನ್ನೇಸೋಟದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿವಾಸಿಗೂ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹೊರುವ ಹಕ್ಕಿದೆ,” ಎಂದು ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಗನ್ ಓನರ್ಸ್ ಕಾಕಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಮತದಾರರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಲಸೆ ಜಾರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 39 ಶೇಕಡಾ ಮಂದಿ ಈ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಾನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 73 ಶೇಕಡಾ ಮಂದಿ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, 19 ಶೇಕಡಾ ಮಂದಿ ಬಂಧನ ಜಾರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರಿಯಬೇಕು,” ಎಂದು 50 ವರ್ಷದ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಎರಿಕ್ ಗ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಮಾಧಾನ
ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಫೆಡರಲ್ ವಲಸೆ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ವೈರಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾರರ ಅಸಮಾಧಾನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ICEಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಮಿನ್ನೇಸೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲೂಸಿಯಾನಾ ಸೆನೆಟರ್ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಡಿ, ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು “ಅತೀವ ಗೊಂದಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ICE ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲಾಸ್ಕಾ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಸಾ ಮುರ್ಕೋವ್ಸ್ಕಿ, ಈ ಸಾವು ವಲಸೆ ಜಾರಿ ತರಬೇತಿಯ ಸಮರ್ಪಕತೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ ಸೆನೆಟರ್ ಥಾಮ್ ಟಿಲ್ಲಿಸ್, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ “ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಿಗೂ ಅಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದನದಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಮಿತಿಯು ICE ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.ವಲಸೆ ಜಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಜ್ಯದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೈಕೆಲ್ ಬಾಮ್ಗಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.