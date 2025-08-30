ಚೀನಾ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ | PC : PTI
ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿ: ತಿಯಾಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ದಿನದ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೀನಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಚೀನಾಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 10 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರವಿವಾರ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ರಶ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಯದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೀನಾಗೆ ಈ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳರಲು ಭಾರತವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.