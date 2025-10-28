ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ : ನೀತಿ ಆಯೋಗ
Photo credit: PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,ಅ.28: ಭಾರತದ ಸೇವಾ ವಲಯವು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೊಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಬೀತುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಹೇಳಿದೆ.
ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ‘ಭಾರತದ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ’ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಲಯವು 2023-24ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.88 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಎಂಬ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Next Story