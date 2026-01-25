2026ರ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ | ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ʼಗೌರವʼ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಜ.25: ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಾಹಿತ್ಯ–ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
►ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ
1. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಲ್ (ಮರಣೋತ್ತರ)
2. ಕೆ.ಟಿ. ಥಾಮಸ್
3. ಎನ್. ರಾಜಮ್
4. ಪಿ. ನಾರಾಯಣನ್
5. ವಿ.ಎಸ್. ಅಚ್ಯುತಾನಂದನ್ (ಮರಣೋತ್ತರ)
►ಪದ್ಮಭೂಷಣ
1. ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್
2. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶ್ಯಾರಿ
3. ಕಳ್ಳಿಪಟ್ಟಿ ರಾಮಸಾಮಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ
4. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ
5. ನೋರಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯುಡು
6. ಪಿಯೂಷ್ ಪಾಂಡೆ (ಮರಣೋತ್ತರ)
7. ಎಸ್.ಕೆ.ಎಂ. ಮೈಲಾನಂದನ್
8. ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್. ಗಣೇಶ್
9. ಶಿಬು ಸೊರೆನ್ (ಮರಣೋತ್ತರ)
10. ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್
11. ವಿ.ಕೆ. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (ಮರಣೋತ್ತರ)
12. ವೆಲ್ಲಪ್ಪಳ್ಳಿ ನಟೇಶನ್
13. ವಿಜಯ್ ಅಮೃತರಾಜ್
► ಪದ್ಮಶ್ರೀ
1. ಎ.ಇ. ಮುತ್ತುನಾಯಗಂ
2. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೋಗಿ
3. ಅಂಕೇಗೌಡ ಎಂ.
4. ಆರ್ಮಿಡಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
5. ಅರವಿಂದ್ ವೈದ್ಯ
6. ಅಶೋಕ್ ಖಾಡೆ
7. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್
8. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲ್ದಾರ್
9. ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್
10. ಭಗವಾಂದಾಸ್ ರೈಕ್ವಾರ್
11. ಭರತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತಿ
12. ಭಿಕ್ಲ್ಯಾ ಲಡಾಕ್ಯ ಧಿಂಡಾ
13. ಬಿಶ್ವ ಬಂಧು (ಮರಣೋತ್ತರ)
14. ಬ್ರಿಜ್ ಲಾಲ್ ಭಟ್
15. ಬುದ್ಧ ರಶ್ಮಿ ಮಣಿ
16. ಬುಧ್ರಿ ತತಿ
17. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಗಡ್ಡಮನುಗು
18. ಚರಣ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್
19. ಚಿರಂಜಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್
20. ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ
21. ಧಾರ್ಮಿಕ್ಲಾಲ್ ಚುನಿಲಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ
22. ಗದ್ದೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
23. ಗಫ್ರುದ್ದೀನ್ ಮೇವಾಟಿ ಜೋಗಿ
24. ಗಂಭೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯೋನ್ಜೋನ್
25. ಗರಿಮೆಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ (ಮರಣೋತ್ತರ)
26. ಗಾಯತ್ರಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಂಜನಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ (ಜೋಡಿ)
27. ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ. ತ್ರಿವೇದಿ
28. ಗುಡೂರು ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್
29. ಎಚ್.ವಿ. ಹಂಡೆ
30. ಹಾಲಿ ವಾರ್
31. ಹರಿ ಮಾಧಬ್ ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ (ಮರಣೋತ್ತರ)
32. ಹರಿಚರಣ್ ಸೈಕಿಯಾ
33. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಭುಲ್ಲರ್
34. ಇಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು
35. ಜನಾರ್ದನ್ ಬಾಪುರಾವ್ ಬೋಥೆ
36. ಜೋಗೇಶ್ ದೇವುರಿ
37. ಜುಜರ್ ವಾಸಿ
38. ಜ್ಯೋತಿಶ್ ದೇಬನಾಥ್
39. ಕೆ. ಪಜನಿವೇಲ್
40. ಕೆ. ರಾಮಸಾಮಿ
41. ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
42. ಕಬೀಂದ್ರ ಪುರಕಾಯಸ್ಥ (ಮರಣೋತ್ತರ)
43. ಕೈಲಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಂತ್
44. ಕಲಾಮಂಡಲಂ ವಿಮಲಾ ಮೆನನ್
45. ಕೇವಲ್ ಕ್ರಿಶನ್ ಥಕ್ರಾಲ್
46. ಖೇಮ್ ರಾಜ್ ಸುಂಡ್ರಿಯಾಲ್
47. ಕೊಲ್ಲಕಲ್ ದೇವಕಿ ಅಮ್ಮ ಜಿ
48. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್
49. ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್
50. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಂಗರಾಜ್
51. ಲಾರ್ಸ್–ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೋಚ್
52. ಲಿಯುಡ್ಮಿಲಾ ವಿಕ್ಟೋರೊವ್ನಾ ಖೋಖ್ಲೋವಾ
53. ಮಾಧವನ್ ರಂಗನಾಥನ್
54. ಮಾಗಂಟಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್
55. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ
56. ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ರಾಯ್
57. ಮಾಮಿದಾಳ ಜಗದೇಶ್ ಕುಮಾರ್
58. ಮಂಗಳಾ ಕಪೂರ್
59. ಮೀರ್ ಹಾಜಿಭಾಯಿ ಕಾಸಂಭಾಯ್
60. ಮೋಹನ್ ನಗರ
61. ನಾರಾಯಣ ವ್ಯಾಸ್
62. ನರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ದೇವ್ ವರ್ಮ
63. ನೀಲೇಶ್ ವಿನೋದಚಂದ್ರ ಮಂಡ್ಲೇವಾಲ
64. ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್
65. ಒತುವಾರ್ ತಿರುತ್ತಣಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್
66. ಪದ್ಮಾ ಗುರ್ಮೆಟ್
67. ಪಾಲ್ಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ
68. ಪೋಖಿಲ ಲೆಕ್ತೇಪಿ
69. ಪ್ರಭಾಕರ ಬಸವಪ್ರಭು ಕೋರೆ
70. ಪ್ರತೀಕ್ ಶರ್ಮಾ
71. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್
72. ಪ್ರೇಮ್ ಲಾಲ್ ಗೌತಮ್
73. ಪ್ರೊಸೆನ್ಜಿತ್ ಚಟರ್ಜಿ
74. ಪುನ್ನಿಮೂರ್ತಿ ನಟೇಶನ್
75. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ (ಮರಣೋತ್ತರ)
76. ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್. ಮಣಿ
77. ರಬಿಲಾಲ್ ತುಡು
78. ರಘುಪತ್ ಸಿಂಗ್ (ಮರಣೋತ್ತರ)
79. ರಘುವೀರ್ ತುಕಾರಾಂ ಖೇಡ್ಕರ್
80. ರಾಜಸ್ತಪತಿ ಕಾಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಂಡರ್
81. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
82. ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಮಿಡಿ (ಮರಣೋತ್ತರ)
83. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಧರ್
84. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ (ಜಂಟಿ)
85. ರತಿಲಾಲ್ ಬೋರಿಸಾಗರ್
86. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
87. ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ
88. ಸಂಗ್ಯುಸಾಂಗ್ ಎಸ್. ಪೊಂಗೆನರ್
89. ಸಂತ ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್
90. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ
91. ಸರೋಜ್ ಮಂಡಲ್
92. ಸತೀಶ್ ಶಾ (ಮರಣೋತ್ತರ)
93. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನುವಾಲ್
94. ಸವಿತಾ ಪುನಿಯಾ
95. ಶಾಫಿ ಶೌಕ್
96. ಶಶಿ ಶೇಖರ್ ವೆಂಪಾಟಿ
97. ಶ್ರೀರಂಗ್ ದೇವಬ ಲಾಡ್
98. ಶುಭಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
99. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್
100. ಸಿಮಾಂಚಲ್ ಪಾತ್ರೋ
101. ಶಿವಶಂಕರಿ
102. ಸುರೇಶ ಹನಗವಾಡಿ
103. ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್
104. ಟಿ.ಟಿ. ಜಗನ್ನಾಥನ್ (ಮರಣೋತ್ತರ)
105. ತಗಾ ರಾಮ್ ಭಿಲ್
106. ತರುಣ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
107. ಟೆಕಿ ಗುಬಿನ್
108. ತಿರುವಾರೂರ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ
109. ತೃಪ್ತಿ ಮುಖರ್ಜಿ
110. ವೀಜಿನಾಥನ್ ಕಾಮಕೋಟಿ
111. ವೆಂಪಾಟಿ ಕುಟುಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
112. ವ್ಲಾಡಿಮರ್ ಮೆಸ್ಟ್ವಿರಿಶ್ವಿಲಿ (ಮರಣೋತ್ತರ)
113. ಯುಮ್ನಮ್ ಜತ್ರಾ ಸಿಂಗ್ (ಮರಣೋತ್ತರ)