ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ "ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.



ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್, ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಮೀಪದ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka | Posters and banners targetting Bihar CM Nitish Kumar were put up at Bengaluru's Chalukya Circle, Windsor manor bridge and on the Airport road near Hebbal.