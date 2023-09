ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶನಿವಾರ ಜೈಪುರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.



ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಾದದ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 'ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇ ಜನ್ ನಾಯಕ್' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಾಯಕರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Rajasthan: Congress MP Rahul Gandhi distributed two-wheelers to meritorious girl students at Maharani College and rides pillion on a girl's scooter in Jaipur pic.twitter.com/nsQ17rT1u3