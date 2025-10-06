ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು: ದಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ
ರೇಖಾ ಗುಪ್ತ | Photo Credit : PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: “ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು,” ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಿಲ್ಲಿಯಾದ್ಯಂತದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವೆ ರವೀಂದ್ರ ಇಂದ್ರರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ, “ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುವವರು. ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ,” ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಇಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ನಾವು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿಲ್ಲಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಏಕತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜವೇ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲದು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಿಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ, “ದಿಲ್ಲಿಯು ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವಂತಿದೆ. ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿಯ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು,” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
“ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ. ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು.