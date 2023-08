ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ 23ರಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿಕ್ರಂ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ರೋವರ್‌ ಆಗಸ್ಟ್‌ 27, ರವಿವಾರದಂದು 4 ಮೀಟರ್‌ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಬೃಹತ್ ಕುಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.



ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರೋವರ್‌ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ಮೀಟರ್‌ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ರೋವರ್‌ ತನ್ನ ಹಾದಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.‌

ಈ ಬೃಹತ್‌ ಕುಳಿಯ ಆಳ 100 ಎಂಎಂನಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕುಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ರೋವರ್‌ ಬೇರೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕುಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಸ್ರೋ ತಂಡ ಅದರ ಹಾದಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Chandrayaan-3 Mission:



On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.



It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF