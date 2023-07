ಭೋಪಾಲ್: ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದ ಆದಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಶ್ಮತ್ ರಾವತ್‌ ರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ANI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನೂ ತೊಳೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪಾದ ತೊಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂಜರಿದರೂ, ಹಾಗೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

"ನನಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ ನೋವಾಯಿತು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಜನರು ದೇವರಿದ್ದಂತೆ" ಎಂದು ಚೌಹಾಣ್ ಆತನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೊ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾನ ತಂದೆ, "ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಇದರಲ್ಲೇನೋ ಪಿತೂರಿ ಇರುವಂತಿದೆ. ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಆ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಗೊಂಡೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan meets Dashmat Rawat and washes his feet at CM House in Bhopal. In a viral video from Sidhi, accused Pravesh Shukla was seen urinating on Rawat.



CM tells him, "...I was pained to see that video. I apologise to you.… pic.twitter.com/5il2c3QATP