ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ಭಾರತವು ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ‘ಹಡಗು ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ (ಆ್ಯಂಟಿ-ಶಿಪ್ ಮಿಸೈಲ್)’ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

X ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸೀ ಕಿಂಗ್ 42 ಬಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡ್ಡಯನದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗಾಗಿ ದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಲಾಂಚರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

#IndianNavy in association with @DRDO_India successfully undertook Guided Flight Trials of #1st indigenously developed Naval #AntiShipMissile frm Seaking 42B helo on #21Nov 23.

A significant step towards achieving self-reliance in niche missile tech, incl seeker & guidance tech. pic.twitter.com/nbKI7ZuzDq