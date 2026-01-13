ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಶಾಸಕಿ ಆಯಿಷಾ ಪೊಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಆಯಿಷಾ ಪಟ್ಟಿ | Photo Credit : Facebook \ Aisha Potty
ಕೊಲ್ಲಂ, ಜ.13: ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಿ ಪಿ. ಆಯಿಷಾ ಪೊಟ್ಟಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಹಲವು ಹಿರಿಯ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯಿಷಾ ಪೊಟ್ಟಿ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನೊಳಗಿನ ವರ್ಷಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಕ್ಷವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ತಾನು ಸೇರಿರುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
“ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದು ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ಮಾಜಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಆಯಿಷಾ, “ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, “ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೇರಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತವು—ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲೆಯಾಗಿರುವ ಆಯಿಷಾ ಪೊಟ್ಟಿ, ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸತತ ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು, ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಆರ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. 2011 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಿಷಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ನಂತರ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ದೂರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಷಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಾಂಡಿಗೆ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಜ.13ರಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ ‘ಪ್ರಮುಖ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು’ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ಲೋಕಭವನದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಷಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಆಯಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆಯಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ದೀಪಾ ದಾಸ್ ಮುನ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಸೌಜನ್ಯ: The ewsminute.com