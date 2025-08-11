ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರೋಪ, ಗುಂಪಿನಿಂದ ಗೋರಿ ಧ್ವಂಸ
ಫತೇಪುರ,ಆ.11: ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗೋರಿಯೊಂದನ್ನು ಹಿಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಶಾಂತಿಯುಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರ್ ತಹಸಿಲ್ ನ ರೆಡಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಬುನಗರದಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಸ್ರಾ ನಂ.753ರಡಿ ಮಕ್ಬರಾ ಮಂಗಿ(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿ) ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಗೋರಿಯು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಠ ಮಂದಿರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದು ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಅದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿವಾದವು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.
ಹಲವಾರು ಜನರು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋರಿಯ ಸುತ್ತ ಸೇರಿ ‘ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್’ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈ ಗೋರಿಯು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಅಬ್ದುಸ್ ಸಮದ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ,ಅದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖಲಾಲ್ ಪಾಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲ ಇರುವುದನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶಿವ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಮವಾರ ಹಿಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊರಗಿನ ಆವರಣವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜರಂಗ ದಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರೂ ಗೋರಿಯನ್ನು ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿಹಿಂಪ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆಯವರು ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಿಂದುಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉಲಮಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊ ನಸೀಮ್ ಅವರು,ಇದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕದಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಗೋರಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಗೋರಿಯ ಕೆಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಿದ್ದೇವೆಯೇ?’ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.