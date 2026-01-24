Fact Check ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ? ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಜೂನ್ 10 ರಂದು @TIgerNS3 ಎಂಬ X ಬಳಕೆದಾರ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ "ಮಣಿಪುರದ ವಿಮೋಚನಾ ವಿರೋಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗದು, ಬಂದೂಕುಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಕಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಂದು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ X ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿರುವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್(@jpsin1) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅದೇ ವೀಡಿಯೊ ಬಳಸಿಕೊಂಡು "ಮಣಿಪುರದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆಯುಧಗಳಿವು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವೇನು?
"ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧರಿಸಿದ್ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ BNRA ಲೋಗೋ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. BNRA ಎಂದರೆ ಬರ್ಮಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆರ್ಮಿ (Burma National Revolutionary Army). ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಹೊಸ ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವುವಿಲ್ಲ" ಎಂದು altnews.in ನಡೆಸಿದ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.
BNRAಯ ಅಧಿಕೃತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ BNRA ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಸೈನಿಕರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಗೊಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎರಡೂ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಬರ್ಮಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆರ್ಮಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವೀಡಿಯೊದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವೃತ್ತವಿರುವ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಧ್ವಜವು ಚಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (CNDF)ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನ ಚಿನ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪು. ಚಿನ್ ಭಾರತದ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮಿಜೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಸಿಬಿ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಫಲಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 268 ಜನರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮೂಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ Khit Thit ಮೀಡಿಯಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಮೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, "ಫಲಂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಂ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ ನಿಯಿನೌಂಗ್ ಗುಂಪು( Chin Nyinaung group) ಮಿಲಿಟರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮೂಲದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.