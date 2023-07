ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.



ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಿಹೋದ ಘಟನೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ಪ್ರಕಾರ, ಕೂಚ್ ನ ದಿನ್ಹಾಟಾದ ಬರನಾಚಿನಾದಲ್ಲಿನ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತದಾನದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮತದಾರರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

World record in Bengal. Fastest run away with ballot box pic.twitter.com/OoRsGVvft7