West Bengal | ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ Pure Veg ಆಹಾರ ವಿವಾದ!
PC: x.com/ZeeNewsEnglish
ಕೊಲ್ಕತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಒಂದೇ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಜನವರಿ 17ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ರೈಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರದ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸೇವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತ ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಕುಣಾಲ್ ಘೋಷ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿಎಂಸಿಯ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಹ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರೂ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ರೈಲು ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಹೊರಟರೆ ಬಂಗಾಳಿ ಮೀನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಬಂಗಾಳಿ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ವಿವಾದವು ಆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ವಾದಿಸಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ವಿವಾದ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿ–ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.