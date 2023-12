ಸೂರತ್: ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಾಗತಿಕ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ತಾಣವಾದ ಸೂರತ್ ವಜ್ರ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರವಿವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸೂರತ್ ವಜ್ರ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಜ್ರ ಹಾಗೂ ನುಣುಪುಗೊಳಿಸಲಾದ ವಜ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲೇ ವಜ್ರಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸುಂಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಭರಣ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗದು ವಿನಿಮಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೂ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

It will be the world's largest and modern centre for international diamond and jewellery business.