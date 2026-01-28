ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಂಡ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧ ಸಮುದಾಯ: ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
ದೇವದುರ್ಗ: ಏಶ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಲುಪದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕಾಲನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸರಕಾರ ವಸತಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧ, ಬುಡಗ ಜಂಗಮ, ಸೀಳುಕೇತ, ಕೊರುವರು, ಬುಡುಬುಡುಕೆಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಚಿನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯೇ ಇವರ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿದೆ. ದಿನಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಜನರು ಅಪಾರ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 600ರಿಂದ 800 ಮತದಾರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಂತಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು,ಛಾವಣಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಡವೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 70 ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳು ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಓದುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ.
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟುಬುಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾದ ನೋಟುಬುಕ್ಗಳನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸು
ವಂತಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ನಲಿಕಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊರಕದಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನರ ಬದುಕು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸಕರು, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಹರಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನಿಂದಾಗುವಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
-ಭೀಮನಗೌಡ ಮೇಟಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ದೇವದುರ್ಗ
ಇಲ್ಲಿ 600-700 ಮತದಾರರು ಇದ್ದರೂ, ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರಕಾರ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
-ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕಾಲನಿ ನಿವಾಸಿ