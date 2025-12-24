ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸಚಿವ ಟಾಡ್ ಮೆಕ್‌ಕ್ಲೇ. PC: x.com/IndianTechGuide