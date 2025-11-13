ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಕೇರಳ ಭರವಸೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!
ಕೇರಳದ ಸಾಧನೆಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿಯ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನೀತಿ ಗಮನ ಮತ್ತು ಜನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ, ದೃಢವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಯು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ಕೇರಳವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇವಲ 0.55 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಈಗ ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 11 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನ ಮಟ್ಟಗಳು, ವಸತಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶ. ಈ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿಯು ರಾಜ್ಯವು ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಕೇರಳ ಸರಕಾರವು ರಾಜ್ಯವು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದವು. ಆದರೂ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು, ಅವರು ಬಳಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು-ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ರಾಜ್ಯದ ಘೋಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ.
ಬಡತನವು ಅಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಡವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಾವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗ, ಅದು ನಿರ್ಗತಿಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ಅಂತಹ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೀವ್ರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಇಪಿಇಪಿ)ದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಇದನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಸರಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 64,006 ಕುಟುಂಬಗಳು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಆದಾಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಸತಿ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಬೆಂಬಲ, ಭೂ ಹಂಚಿಕೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಕೇರಳವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಬಡತನದ ಮಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳವು ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು-ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಕೇರಳದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. 1998 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಮಿಷನ್, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಡಿಎಸ್) ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಿಡಿಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದುರ್ಬಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ದ್ರಮ್ ಮಿಷನ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು, ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸಿತು, ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.
ಕೇರಳದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಕೆಐಟಿಇ)ದಂತಹ ಸರಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಿವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ-ನಗರ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಕೇರಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಜನತಾ ಯೋಜನಾ ಚಳವಳಿ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಧಾನವು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ವಿತರಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹರಿತ ಕೇರಳಂ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಜಲನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮುದಾಯ-ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೇರಳವನ್ನು ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೇರಳದ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪುಗಳು ಹಸಿವು, ಭೂಹೀನತೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತತೆ ವಾಸ್ತವಗಳಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ದುರ್ಬಲತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಸಹ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವೈವಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಡತನವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ - ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು.
ಕೇರಳದ ಯಶಸ್ಸು ಬಡತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಮನ, ಸಬಲೀಕೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಬಡತನ ಮುಕ್ತ’ ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೇರಳದ ಅನುಭವವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಾನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯವು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕೇರಳವನ್ನು ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾನವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸರಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದು ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ-ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಡತನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇನೆ ಇದ್ದರೂ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬಡತನ ಈ ನೆಲಕ್ಕಂಟಿದ ಪಿಡುಗು ಅದನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕದ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೇರಳದ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತರುಣದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದು ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ.ಕೆ. ಶೈಲಜಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನೇ ಹೇಳಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರೂ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸರಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಕೇರಳದ ಸಾಧನೆಯು ತೀವ್ರ ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧದ ಜಾಗತಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ಜರೂರು ಮತ್ತು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.