ಬಿಹಾರ: ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಅಂಶಗಳು
ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ/ ಸಮುದಾಯ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಎನ್ಡಿಎ ಎಂಜಿಬಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಎನ್ಡಿಎ ‘ಮೇಲು’ ಮತ್ತು ‘ಕೆಳ’ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಶಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಂಜಿಬಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾದವ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) ಗಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಎನ್ಡಿಎ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರ ಗಣನೀಯ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮತಗಳು ಎನ್ಡಿಎ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತದಾರರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಒಂದು, ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಚಲಾಯಿಸುವುದು; ಮತ್ತು ಎರಡು, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ- ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ- ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗುಂಪುಗಳ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎನ್ಡಿಎ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತದಾರರ ಕ್ರೋಡೀಕರಣದಿಂದಲೂ ಅದು ಲಾಭಗಳಿಸಿತು.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು) ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಯಾದವರು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ (ಎಂಜಿಬಿ) ಪರವಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇತರ ಜಾತಿ/ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತದಾರರ ಪ್ರತಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಇತ್ತು. ಇದು ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಯಾದವರು ಎಂಜಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 74ರಷ್ಟು ಜನರು ಎಂಜಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಶೇ. 19ರಷ್ಟು ಜನರು ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 84ರಷ್ಟು ಯಾದವರು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಂಬಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಶೇ. 7ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತದಾರರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 76ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಜ್ಲಿಸೆ ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್(AIMIM) ಶೇ. 9ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶೇ. 35ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.AIMIM ಐದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು.AIMIM ಮತ್ತು ಎಂಜಿಬಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಂಜಿಬಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತದಾರರು ಎನ್ಡಿಎ ಪರವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೇಲುಜಾತಿಯ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ. 67ರಷ್ಟು ಜನರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಶೇ. 9ರಷ್ಟು ಜನರು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2020ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪರವಾಗಿ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 54ರಷ್ಟು ಜನರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಯಾದವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು ಎನ್ಡಿಎ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿದವು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಕುರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕೊಯೇರ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 71ರಷ್ಟು ಜನರು ಎನ್ಡಿ ಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ಜನರು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು. ‘ಕೆಳ’ ಒಬಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 68ರಷ್ಟು ಜನರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಜನರು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು. ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷ (ವಿಐಪಿ) ಎಂಜಿಬಿ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇದು ‘ಕೆಳ’ ಒಬಿಸಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ದಲಿತ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ ಎನ್ಡಿಎ ಘಟಕಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ದಲಿತರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ದಲಿತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಶೇ.28) ಜನರು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಿ/ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಜನರು ತಾವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡರು. ಎನ್ಡಿಎ ವಿಜಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳು ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಬಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ. 58ರಷ್ಟು ಜನರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಎಂಜಿಬಿಯನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಶೇ. 38ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಶೇ. 36ರಷ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಎನ್ಡಿಎ 2020ಕ್ಕಿಂತ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು, ಇದು ಎಂಜಿಬಿಗಿಂತ ಮನಗಾಣುವ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಬಿ ಎರಡು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತೀ 10(ಶೇ. 38) ಮತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 44ರಷ್ಟು ಜನರು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಶೇ. 41ರಷ್ಟು ಎಂಜಿಬಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
-ಕೃಪೆ: thehindu